Смогут ли туристы из России полететь в Европу в ближайшее время?

Совет ЕС утвердил рекомендацию ослабить ограничения на поездки в страны Шенгена из третьих стран с компромиссной цифрой 75 новых случаев на 100 тыс. населения. Войдет ли Россия в «зеленый» список Евросоюза, станет известно в ближайшие две недели.

Вопрос о разрешении путешественникам из стран, не входящих в ЕС, въезжать в Евросоюз с несущественными целями уже несколько месяцев является ключевым вопросом европейского туризма, сообщает АТОР. В минувшую пятницу Совет ЕС утвердил рекомендацию ослабить ограничения на поездки в Шенгенскую зону из третьих стран, обновив критерии въезда для них. Согласно предыдущим условиям, третьи страны считались безопасными, если в них фиксировалось менее 25 новых случаев COVID-19 на 100 000 человек за последние две недели. В проекте ЕС изначально была предложена новая, радикально более «мягкая» цифра – а именно, 100 новых случаев на 100 тысяч населения, но в итоге утвердили компромиссный вариант: не более 75 случаев на 100 000 человек.

Последние данные, которые приводит Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), охватывают период с 3 по 16 мая. На протяжении этих двух недель в России зарегистрировали более 86 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения. Неделей ранее этот показатель составлял почти 75 случаев. То есть Россия близка к «проходному баллу» Евросоюза.

Впрочем, неизменными остались другие критерии внесения в «зеленый список ЕС», и России тоже надо им соответствовать. Например, количество новых заболеваний должно снижаться либо быть стабильным, а данные, предоставляемые страной об эпидемиологической ситуации, должны быть достоверными. Учитывается и количество сделанных в стране тестов на коронавирус, причем доля положительных тестов не должны превышать 4%.

Объявление перечня стран, которые войдут в обновленный «зеленый список» Евросоюза, ожидалось в пятницу, 21 мая. Однако, по данным Reuters, решение этого вопроса было отложено на две недели из-за ситуации с распространением опасного индийского штамма, который получает все большее распространение в мире.

Также право на въезд в Евросоюз получили путешественники из неевропейских стран, привитые вакцинами, одобренными ЕС или ВОЗ. Пускать будут привитых одной из зарегистрированных в ЕС вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. «Спутник V» пока к таковым не относится. Однако шансы на сертификацию российского препарата в Евросоюзе и ВОЗ по-прежнему есть.