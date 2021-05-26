В Торревьехе россиянин госпитализирован с ножевым ранением

Последние новости Испании на русском языке
В госпиталь Торревьехе поступил 35-летний россиянин с ножевым ранением в ногу. По предварительной версии, которую озвучивают местные СМИ, мужчину ранила его сожительница, тоже из России.
Как сообщает La Razon со ссылкой на информационное агентство EFE, ранение стало результатом семейной ссоры, которая произошла около 18:30 во вторник на улице Диего Рамирес Пастор. На место происшествия приехала скорая помощь, которая забрала пострадавшего. Женщину, по данным СМИ, задержали.