Испанцы будут среди первых туристов после открытия границ в России

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В Мадриде завершилась международная туристическая выставка FITUR-2021. О готовности иностранных туристов путешествовать в Россию в постпандемийную эпоху рассказали туроператоры по въездному туризму, которые участвовали в отраслевом мероприятии.
Как сообщает АТОР со ссылкой на специалистов «Интуриста», страны Европы, в том числе Испания и Португалия, а также страны Латинской Америки готовы к путешествиям в Россию, как только позволят обстоятельства. В «Интуристе» также сообщили, что уже принимают иностранных туристов. В основном, это страны, с которыми Россия восстановила прямое авиасообщение (ОАЭ, Индия, Япония и Финляндия).
По оценке экспертов въездного департамента «Интуриста», трендом будущих путешествий в Россию станут не большие групповые заезды, а поездки в индивидуальном формате, парами или небольшими группами до 10 человек.
«Такая тенденция будет сохраняться до нормализации эпидемиологической ситуации в мире. Как минимум это будет актуально до конца 2021 года», – подчеркивают в «Интуристе».