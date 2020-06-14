СМИ: в Торревьехе за поджоги задержан россиянин

Гражданская гвардия задержала в Торревьехе 63-летнего россиянина, которые поджёг три мусорных контейнера.
Как сообщает Cope, всего несколько дней назад россиянин был пойман за тем же занятием. О новом нарушении в правоохранительные органы сообщили очевидцы, которые рассказали о полыхающих мусорных контейнерах на улицах Баутиста Бертомеу, Ховен Тринидад, Кортес Валенсианас и Доротеа. Для тушения огня пришлось привлечь спецтехнику и профессиональных пожарных.
Вскоре агентам Гражданской гвардии в штатском удалось выследить поджигателя. Их внимание привлёк мужчина, гулявший по близлежащим улицам. Сначала он просто бесцельно ходил, а затем приблизился к мусорному контейнер, достал зажигалку и поджёг его. В этот момент он и был задержан с поличным.
После составления протокола мужчине предъявили обвинения и отпустили. Его ждёт суд. Об обстоятельствах, побудивших россиянина заняться поджогами, ничего не сообщается.Темы: Русская Испания Торревьеха Происшествия