Россия и Андорра отметили 25-летие дипломатических отношений

Россия и Андорра 13 июня отметили 25-летие дипломатических отношений. В этот день в 1995 году состоялся обмен соответствующими нотами между послом России в Испании и министром иностранных дел Андорры, напомнили в посольстве РФ в Мадриде. Посол России в Испании является по совместительству послом в Андорре. А первым послом Андорры в Москве в 2006 году стал П.Ж.Томас Согеро, который сейчас занимает пост почетного консула России в княжестве.

«За 25 лет нашим странам удалось достичь высокого уровня взаимного доверия и значительно продвинуться по пути взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. Наши связи носят дружественный характер и продолжают поступательно развиваться. Наглядным примером эффективности нашего взаимодействия остается действующая практика согласования подходов по целому ряду вопросов в ООН, в том числе при выборах в те или иные органы этой Организации», — отметили в российском посольстве.

В апреле 2007 года впервые в истории дипотношений двух стран глава внешнеполитического ведомства Андорры Ж.Миновес посетил Москву, где состоялась встреча с министром иностранных дел России С.В.Лавровым. В июле 2015 года в рамках мероприятий, посвященных 20-летию установления российско-андоррских дипломатических отношений, в городе Андорра-ла-Велья прошли политические консультации между заместителем министра иностранных дел России А.Ю.Мешковым и Министром иностранных дел Княжества Андорра Ж.Сабойей. В октябре 2018 года в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России и Андорры. В ходе переговоров между С.В.Лавровым и М.Убак была достигнута договоренность об активизации российско-андоррского контактов в сфере культуры и туризма, наращивании взаимодействия на международной арене.

Примером практической реализации достигнутых договоренностей также стало заключение Межправительственного соглашения об условиях отказа от визовых формальностей, подписанного Министрами иностранных дел России и Андорры «на полях» СМИД ОБСЕ в Братиславе 5 декабря 2019 года.

Специально к 25-летию установления российско-андоррских дипломатических отношений дом-музей Максимилиана Волошина в Коктебеле (Крым) преподнес бесценный подарок – уникальную экскурсионную программу о жизни и творчестве этого яркого представителя Серебряного века, выдающегося поэта, писателя, художника, философа и культурного деятеля. Благодаря своей неиссякаемой тяге к знаниям, путешествиям, знакомству с разными культурами и народами М.А.Волошин остается для многих русских читателей литературным первооткрывателем разных уголков мира.

менно М.А.Волошин одним из первых россиян посетил в далеком 1901 года мало кому известное в то время небольшое государство в Пиренеях, – Княжество Андорра. Его впечатления от посещения этой страны и знакомства с ее природной красотой дошли до нас в виде записок, зарисовок, стихов поэта, которые вошли в изданный в 2017 году сборник «Андорра и поэт» – результат многолетней совместной работы посольства России и министерства иностранных дел Андорры.