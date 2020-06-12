Россия разработала новые возможности для возвращения застрявших за рубежом

Новые вывозные возможности для россиян, оказавшихся в затруднительном положении за рубежом в связи с пандемией коронавируса
Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции разработаны дополнительные логистические инструменты, позволяющие вернуться на Родину гражданам нашей страны, находящимся, в первую очередь, в государствах, ранее не имевших прямого авиасообщения с Россией. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.
Речь идет о стыковке регулярных авиарейсов иностранных авиакомпаний из Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Канады и других государств с российскими вывозными рейсами, осуществляемыми из крупных европейских и азиатских городов – транспортных узлов. Среди них – Париж, Лондон, Франкфурт-на-Майне, Сеул, Гонконг, Токио. В условиях восстановления международного авиасообщения таких возможностей становится все больше.
Желающим воспользоваться данным вариантом следует обратиться в ближайшее российское дипломатическое представительство. Там вам предложат доступные варианты транзита в зависимости от актуального графика вывозных рейсов и адреса вашего фактического проживания в России. Узнать график вывозных рейсов, а также предварительно зарегистрироваться на рейс возможно на портале Госуслуг по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1. При условии заблаговременной регистрации, а также предоставления соответствующих заявок посольства и консульства окажут вам всю необходимую поддержку в части урегулирования пограничных формальностей и модальностей осуществления транзита в конкретном аэропорту.
Билет иностранной авиакомпании пассажир приобретает за свой счет. При этом на вывозном рейсе возможен взаимозачет действующих билетов российских авиаперевозчиков при условии наличия соответствующих договоренностей между авиакомпаниями В отсутствие таковых билет оплачивается пассажиром самостоятельно по ценам, объявленным авиаперевозчиком.
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