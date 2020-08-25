СМИ: в Испании за секс в публичном месте арестована россиянка

В Пальме-де-Майорка арестована пара, занимавшаяся сексом на скамейке на бульваре Passeig des Born.
Как сообщает издание Ultimahora, задержаны 32-летний немец и 39-летняя россиянка. Их не смутило ни присутствие детей вокруг, ни то, что ранее к ним уже подходили полицейские. В первый раз стражи порядка не смогли застать пару «с поличным». Полицейский просто указал женщине на необходимость надеть маску. И даже вручил её ей.
Буквально через несколько минут после того, как полиция удалилась, поступил новый вызов. И на этот раз обоих задержали. Им предъявлены обвинения в эксгибиционизме в присутствии несовершеннолетних.Темы: Русская Испания Пальма де Майорка