Боррель потребовал расследовать отравление Навального независимо и прозрачно

Испанский политик, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал, чтобы российские власти провели прозрачное расследование инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
"Европейский союз решительно осуждает то, что кажется покушением на г-на Навального. Совершенно необходимо, чтобы российские власти незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование отравления г-на Навального", - говорится в заявлении Борреля, распространенном вечером в понедельник в Брюсселе. Его цитирует «Интерфакс».
По его словам, российский народ, а также международное сообщество требуют знать факты, стоящие за отравлением Навального.
"Виновные должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул высокий представитель ЕС по иностранным делам.
Он сослался на данные обследования Навального в берлинской больнице "Шарите". Боррель выразил благодарность сотрудникам больницы и скорейшего и полного выздоровления Навальному.
В понедельник в клинике Charite в Берлине, где лечат Навального, заявили, что результаты обследования Навального говорят об отравлении субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы, более точно вещество еще не определено. Пациент находится в искусственной коме, его лечат противоядием - атропином.
Немецкие врачи отметили, что "исход заболевания остается неизвестным и последствия, в особенности в сфере нервной системы, на настоящий момент не могут быть исключены".Темы: Русская Испания Политика