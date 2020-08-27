Россияне после карантина захотели учиться в Испании

После карантина спрос россиян на обучение в Испании вырос в два раза, заявили в агентстве недвижимости «Alegria», предоставляющем также сопутствующие услуги: визовую поддержку и подбор образовательных стратегий. Из-за сохраняющихся ограничений россияне могут въехать в Испанию лишь для учебы, работы, лечения и при наличии ВНЖ. Так, за последние три месяца в компанию для подготовки учебных виз обратились вдвое больше граждан РФ, чем за аналогичный период прошлого года.

Также изменился характер запросов и возраст россиян, желающих пройти обучение в Испании. Если раньше подбором образовательных вариантов для своих детей занимались преимущественно родители из России, то за последние месяцы в компанию поступили запросы россиян возрастом от 16 до 66 лет для сбора документов для долгосрочной и краткосрочной учебной визы или поиска лицензированных языковых курсов, дающих право получения вида на жительство.

Большинство из них присматриваются также к аренде и покупке квартир в регионе Коста-Бланка. Эти запросы преимущественно связаны с бюджетной (от 30 до 70 тыс. евро) недвижимостью в районах со всей необходимой инфраструктурой (близость к языковым школам или вузам, торговым центрам и т.д.), предпочтительно в Валенсии и Аликанте, и где перспективы трудоустройства лучше, чем в других частях региона.

«Мы понимаем, что увеличение обращений в нашу компанию со стороны российского покупателя связано не только с нестабильностью в родной стране, а переезд по студенческой визе в Испанию остается одним из самых экономичных способов на сегодняшний день, – сообщил генеральный директор и владелец компании Ян Вайнрух. – Мы не станем вслед за рынком повышать цены на услуги россиянам, несмотря на увеличивающийся спрос, и расширяем линейку услуг, связанных не только с получением долгосрочных виз, но и адаптацией россиян в Испании».