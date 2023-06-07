СМИ: состоятельные россияне скупают недвижимость в надёжной Испании 

Пока ещё приобретение жилья или коммерческих помещений на сумму 500 тысяч евро и выше даёт им возможность получить ВНЖ инвестора, который выгодно отличается от других видов на жительство в Испании. Издание напоминает, что в первом квартале 2018 года россияне купили в Испании 517 объектов недвижимости. А за аналогичный период этого года — 715.

«Состоятельные россияне ищут убежище и безопасность в Испании», - пишет издание и ссылается на экспертов. Так, в компании Sonneil Homes говорят о «волне русских покупателей», которые за год увеличили число сделок на 60,5%. Об этом заявил руководитель компании Альфредо Милья. По его словам, купить недвижимость в Испании можно даже из России.

«Мы ожидаем дальнейший рост этой тенденции», - отметил он. Милья подчёркивает, что россияне и американцы сейчас охотно инвестируют в Испанию, справедливо считая это «надёжным и стабильным» вариантом. А лидерами среди иностранных покупателей по-прежнему остаются британцы и немцы.