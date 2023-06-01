Как сейчас добираются из России в Испанию?

Сейчас проще всего добираться через Стамбул и Абу-Даби. Наиболее востребованы рейсы Turkish Airlines в Мадрид и Барселону со стыковкой в Стамбуле. При оптимальной стыковке перелет из Москвы в Испанию занимает в совокупности 10-13 часов в одну сторону. Перелеты Turkish Airlines в Испанию считаются самыми удобными и быстрыми. Но они же и самые дорогие. Билеты Turkish Airlines в обе стороны в среднем стоят около 120 тыс. рублей на одного пассажира.

Есть и более доступные варианты. Например, из Москвы в Барселону можно добраться рейсами Etihad Airways с пересадкой в Абу-Даби: билет туда-обратно в июне обойдется примерно в 75 тысяч рублей на одного. Но стыковки будут длинными – от 7 до 9 часов.

Ещё вариант – перелеты на рейсах «Азербайджанских Авиалиний» (AZAL) в Барселону. Билет в обе стороны стоит около 87 тысяч, но настраивайтесь на долгую стыковку (около 24 часов).

Что касается недавно запущенных рейсов Royal Air Maroc, то пока они не слишком востребованы. В основном испанские маршруты с пересадкой в Касабланке бронируют владельцы недвижимости в Малаге и на побережье Коста-дель-Соль. Их немного.