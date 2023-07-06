СМИ: Испания рушит планы русских туристов

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Туристы страдают из-за увеличения сроков оформления испанских шенгенов. Визовые центры меняют правила прямо по ходу игры: туристы, которые начинали оформление в июне, теперь тоже вынуждены ждать дольше, чем им обещали. Из-за этого сгорают брони и срываются планы на отпуск. Об этом пишет портал TourDom. И приводит в пример историю туристки из Москвы, которая не смогла улететь в Барселону.
Цитата: «Подавали документы 14 июня. Вылет планировали на 5 июля. При регистрации сказали, что визу придется ждать от 5 до 14 дней. Всё должны были успеть. Но в итоге сегодня на руках ни шенгена, ни паспорта. По телефону в визовом центре сказали, что теперь сроки рассмотрения увеличили до 45 дней»
Ранее сообщалось, что Испания увеличила сроки оформления шенгена.