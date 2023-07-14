Испанский визовый центр попросил подавать документы только лично

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На сайте испанского визового центра появилось объявление о том, что сейчас подача документов в Москве возможна только лично или ближайшим родственником с оригиналом подтверждения родства.
Визовый центр снял с себя ответственность «за мошеннические действия третьих лиц, обещающих возможность подачи документов на визу без личного присутствия». Проверить таких посредников можно через официальную почту визового центра: info.dme@blshelpline.com
Кроме того, по данным отраслевых СМИ, сейчас испанский визовый центр принимает только наличные.