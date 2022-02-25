Сколько русских и украинцев проживает в Испании? И где именно?

Что касается украинской диаспоры, то в 2021 году в Испании было зарегистрировано на 3152 человек больше. Сейчас больше всего украинцев живут в следующих провинциях: Мадриде (23 352), Барселоне (13 191), Аликанте (11 506) и Малаге (11 503). Среди автономных сообществ самыми популярными являются Мадрид (23 352), Каталония (23 619), Валенсия (21 780), Андалусия (17 414) и Мурсия (7433). 2527 украинцев живут в Стране Басков, 376 — в Ла-Риохе, 5 — в Сеуте и 4 — в Мелилье.

Русская диаспора за последний год тоже сократилась — на 3303 человека. Сегодня больше всего русских живёт в провинции Аликанте (16 543), Барселона (15 672), Малага (7 388) и Жирона (5 762). Из автономных сообществ лидируют Каталония (25 093), Валенсия (22 264), Андалусия (14 172) и Мурсия (4 715). В Ла-Риохе проживают 239 человек, в Эстремадуре — 146, в Мелилье — 6, в Сеуте — 4.