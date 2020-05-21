Роуминг между ЕС и странами «Восточного партнёрства» может быть отменён

На ближайшем саммите Евросоюза может быть рассмотрен вопрос об отмене роуминга между ЕС и странами «Восточного партнерства». Инициаторами внесения рекомендации в рапорт заседания июньского саммита с участием глав Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдовы и Украины стали евродепутаты от Польши.
«Сегодня и после 2020 года Европейская комиссия как никогда должна предпринять решительные действия в отношении стран "Восточного партнерства", потому что под угрозой находится геополитическое будущее региона, как и стабильность ЕС», — заявили депутаты Европарламента Радослав Сикорски и Михаел Галер. Их цитирует EADaily.
По мнению инициаторов рекомендации, отмена платы за пользование сотовыми телефонами в странах «Восточного партнерства», а также между ЕС и этими странами станет еще одним шагом на пути их сближения с Евросоюзом. Кроме того, европарламентарии хотят, чтобы правительства стран Европейского союза приготовили план сотрудничества с Белоруссией, Украиной, Молдовой, Арменией и Азербайджаном.
Напомним, Белоруссия не может согласовать вопрос об отмене роуминга с Россией. Сроки отмены оплаты за телефонные звонки в рамках Союзного государства неоднократно переносились. В настоящее время ожидается, что стороны смогут решить все необходимые для этого вопросы к 1 сентября 2020 года.Темы: Русская Испания В мире