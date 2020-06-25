В Русском музее в Малаге открылась новая выставка

Выставка "Реализм: вчера и сегодня. Искусство и правда" открылась во вторник в филиале Русского музея в Малаге (Испания).

Открытие выставки прошло в формате пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад". Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова отметила, что выставка открывается в год 125-летия Русского музея. "Русский музей - это флагманское учреждение культуры России не только в музейном сегменте, но и среди всех культурных институций по сотрудничеству с Испанией, это факт. Эта страна близка к нам по темпераменту", - сказала она.

Выставка расскажет об истории становления реализма в русской живописи и его этапах - академическом, критическом, передвижническом, социалистическом и других. Более 180 произведений второй половины XVIII - начала XXI века представят эволюцию фигуративного изобразительного искусства в России.

Мэр Малаги Франсиско де ла Торре подчеркнул, что культурный обмен способствует укреплению отношений между Россией и Испанией. "Для нас это подтверждение того, что Русский музей прочно обосновался у нас в Малаге, чтобы приблизить русское искусство испанскому народу. Эта выставка охватывает более трех веков русского искусства, для нас это прекрасная возможность еще лучше понять русскую душу. Благодаря таким выставкам мы показываем разностороннюю культуру и гораздо глубже знакомимся с вашей страной", - сказал он.

В свою очередь директор филиала Русского музея в Малаге Хосе Мария Луна Агилар отметил, что учреждение уже открыто для посетителей. "Начиная с сегодняшнего дня, посетители могут приходить в музей. В залах уже есть люди", - сказал он.

Как отметил посол РФ в Испании Юрий Корчагин, филиал Русского музея за пять лет стал одним из самых посещаемых культурных учреждений: его посетили уже свыше 500 тыс. человек.

К пятилетию филиала приурочены еще две выставки. Одна из них - "Андрей Тарковский. Художник пространства", другая - "Плакат немого кино в России". Публике представлены киноплакаты из коллекции Русского музея, а также историческое киносъемочное оборудование, предоставленное Государственным центральным музеем кино.

Первый в Европе филиал Русского музея открылся в испанском городе Малага (Андалусия) в 2015 году. Он расположен в здании бывшей табачной фабрики общей площадью 2,3 тыс. квадратных метров. Все расходы по открытию филиала Русского музея взяла на себя испанская сторона.