Эксперт: четыре страны ЕС могут пустить туристов из России

Даже если Евросоюз в целом не откроет границы для россиян из-за продолжающейся в РФ эпидемии, несколько стран в виде исключения могут пустить туристов из РФ. Так считает исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
«Это будет иметь очень негативные последствия. Однако отдельные страны, которые входят в Евросоюз, но имеют свою национальную визу, либо заинтересованы в российских туристах, могут специально для российского рынка дать такую возможность за счет национальной визы», - заявил Мальцев агентству URA.RU.
Среди стран, которые могут разрешить россиянам въезд по национальной визе, могут оказаться Болгария и Греция. Эти страны зависят от туризма, а доля российских отдыхающих у них большая, объяснил эксперт. Также, возможно, россиян смогут принять Чехия и Словакия, считает собеседник агентства. А на поездку в Хорватию, Италию или Францию можно не надеяться, они запросто обойдутся и без туристов из России, уточнил Мальцев.
Как сообщалось ранее, ЕС после открытия границ собирается сохранить запрет на въезд для россиян.Темы: Русская Испания Туризм В мире