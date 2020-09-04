Россиянке грозит тюрьма за систематическое нарушение карантина в Испании

Как сообщает издание Periodico de Ibiza, 48-летняя россиянка Марина Ф. 21 марта в 21:12 была остановлена полицией на улице Феррериа в Пальме. Она была в курсе, что выходить из дома без уважительной причины нельзя, утверждает прокуратура. Тогда был составлен протокол об административном нарушении. Через шесть дней в 20:34 её снова остановили. А затем — 10 апреля утром. А потом — 12 апреля. Во всех четырёх случаях женщина не смогла назвать вескую причину для нарушения режима изоляции, подчёркивает издание. Однако позже она пояснила суду, что выходила за едой в социальную столовую, которая находится на улице Рейна-Констанса. Кроме того, она опровергла информацию о том, что находится в Испании незаконно. По её словам, у неё есть работа — она ухаживает за пенсионером.

Стоит отметить, что Марина уже провела восемь дней за решёткой в предварительном заключении. В конце сентября состоится суд, где окончательно решится судьба россиянки. В прокуратуре также напомнили, что в 2014 году женщину уже признавали виновной в грабеже.