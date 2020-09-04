В Петербурге открылась выставка "Испанские интернационалисты в боях за Ленинград"

Мультимедийная выставка "Испанские интернационалисты в боях за Ленинград" открылась в четверг в Историческом парке "Россия – моя история".
Это первая подобная выставка в России. Она стала промежуточным итогом шестилетней исследовательской работы, которую ведет ТАСС по увековечению советско-испанского боевого братства в Ленинградской битве.
В церемонии открытия приняли участие генеральный консул Испании в Санкт-Петербурге Феликс Вальдес, председатель Испанского центра в Москве Мария-Тереса Касеро, и.о. председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров, генеральный директор Исторического парка "Россия – моя история" Олег Черняга, заведующая педагогическим музеем Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического образования Людмила Дербилова, представители поисковых отрядов "Линия фронта", "Доброволец - Политех" и "Патриот", а также сотрудники ТАСС.
"Для нас было важным сделать доступной и понятной прежде всего для молодежи эту страницу истории двух стран, которую до сих пор тассовцы писали преимущественно в виде научных исторических статей и книг, ориентированных больше на военных историков и испанистов", – рассказал руководитель отдела корпоративных коммуникаций СПб РИЦ ТАСС Станислав Вязьменский.
Многие материалы на выставке представлены впервые. Например, об испанских летчиках-республиканцах, защищавших небо над северной столицей и над Дорогой жизни. Этот раздел экспозиции был подготовлен совместно с Испанским центром в Москве и Ассоциацией летчиков-республиканцев (A.D.A.R.).Темы: Русская Испания Русская Испания Культура