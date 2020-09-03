Испания требует тщательно расследовать отравление Навального

Как сообщает информационное агентство Europa Press, с соответствующим заявлением испанские власти выступили после того, как Германия заявила об обнаружении в организме Навального следов нервно-паралитического вещества «Новичок». «В свете информации, опубликованной правительством Германии», Испания присоединяется к тем, кто требует действий со стороны российских властей и «судебного преследования виновных». Об этом говорится в сообщениях, опубликованных испанским МИД в Twitter. «Использование химических агентов — это неприемлемое попрание международного права со стороны России», - считают в ведомстве.

Накануне с заявлением по ситуации с Навальным выступила канцлер Германии Ангела Меркель. "Ошеломляет информация о попытке убийства при помощи яда одного из ведущих оппозиционеров России", - цитирует её ТАСС. "Алексей Навальный стал жертвой нападения с использованием химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок". Присутствие этого яда удалось вне сомнений подтвердить в [его] анализах", - утверждала Меркель. "Таким образом установлено, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать", - полагает канцлер. "Есть серьезные вопросы, на которые только российское правительство может и должно дать ответы", - сказала канцлер ФРГ.

Между тем МИД РФ призвал немецких коллег к полноценному сотрудничеству и обмену информацией. "Складывается впечатление, что кто-то запрещает Минюсту Германии и медицинским работникам общаться с российскими коллегами", — приводит РИА Новости заявление российского МИД. А доктор химических наук Леонид Ринк предположил, что у Навального случился приступ панкреатита. "Мое мнение такое – обычный приступ панкреатита после небольшого подтравления поджелудочной железы и (реакция. — Прим.ред.) на залповое выделение инсулина. Вся его картинка один в один получается. У этого орла даже врачи установили хронический панкреатит, то о чем речь", — сказал он.