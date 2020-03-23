Россиянка и перуанец спрятались от коронавируса в шалаше под Мадридом

Россиянка и её возлюбленный попытались укрыться от коронавируса в шалаше, но не выдержали суровых условий. Спасать пару пришлось Гражданской гвардии.
32-летняя россиянка и 43-летний перуанец решили сбежать из Мадрида в разгар карантина и переждать пандемию в лесу. В горной местности недалеко от столицы они сделали укрытие из веток, но не учли погодных условий. Через некоторое время мужчина позвонил в службу спасения и запросил помощь. Он рассказал, что его спутница плохо себя чувствует и не может ходить.
Была организована спасательная операция, в которой участвовали агенты Гражданской гвардии и лесной службы. Пару наши в их импровизированном жилище. На них была лёгкая одежда. К счастью, они отделались только переохлаждением. Первым поездом влюблённые были отправлены обратно в Мадрид.Темы: Русская Испания Мадрид