Правозащитники опасаются за здоровье задержанной в Испании россиянки

Жизнь и здоровье россиянки Олеси Красиловой, которая арестована по запросу США и содержится в тюрьме на Тенерифе, находится под угрозой в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов и член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина в интервью Федеральному агентству новостей.

Сотрудницу подведомственной Россельхознадзору организации «Всероссийский центр карантина растений» Олесю Красилову задержали при вылете из аэропорта острова Тенерифе месяц назад — женщину арестовали во время рабочей командировки в Испанию по запросу США. Чуть больше чем через неделю истечет срок, в который США обязаны передать властям Испании фактуру дела и состав обвинения: до сих россиянка не знает, какие претензии с американской стороны привели ее в тюрьму.

«Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг задержанной по запросу США гражданки России Олеси Красиловой», — сказал ФАН вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов. «Благодарим Фонд защиты национальных ценностей: они оперативно смогли помочь с адвокатами, которые навестили Олесю после задержания и оказали первую поддержку по линии защиты. Кроме того, не остался безучастным Россельхознадзор — чуть ли не впервые государственная инстанция оплачивает линию защиты на территории иностранного государства. Сейчас в дело вступил адвокат Олег Губарев, они ждут фактуру, и если в положенные 45 суток с момента ареста обвинения не будут предъявлены, россиянку обязаны отпустить. Учитывая то, что сейчас в стране бушует коронавирус, мы требуем у Минюста Испании отпустить ее хотя бы под домашний арест», - рассказал собеседник агентства.