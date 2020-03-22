Посольство в Испании призывает россиян срочно возвращаться домой

Российское посольство в Испании призвало соотечественников срочно вернуться домой рейсами «Аэрофлота». И объяснило, как добраться до Мадрида поездом. Застрявшие на Тенерифе туристы смогут улететь 23 марта авиакомпанией S7 Airlines.
«Посольство настоятельно призывает россиян, временно находящихся в Испании, срочно вернуться на Родину. Уважаемые граждане Российской Федерации, временно находящиеся в Испании, в виду продолжающегося сокращения внутреннего и международного транспортного сообщения в Испании, настоятельно призываем вас срочно вернуться на Родину, воспользовавшись единственно оставшимися регулярными рейсами , летающими из Испании в Россию», - сообщает посольство в Facebook.
Рейсы «Аэрофлота»:
1. Авиакомпания «Аэрофлот», рейс SU 2501, Мадрид - Москва, вылет в 11:20.
2. Авиакомпания «Аэрофлот», рейс SU 2605, Мадрид - Москва, вылет в 00:10.
По сообщению представителя авиакомпании «Аэрофлот» в Мадриде, недостатка в билетах нет.
Контакты компании «Аэрофлот» в Мадриде:
+34)-914-313-706
(+34)-900-616-263
(+34) 914-314-107
Добраться до Мадрида можно поездом. Национальная сеть железных дорог Испании (Renfe) информирует об актуальных отправлениях из городов Испании в Мадрид. «Рекомендуем приобретать билеты и проверять возможные изменения в расписании непосредственно на железнодорожных вокзалах и на сайте www.renfe.com», - говорится в сообщении посольства.
Кроме того, в воскресенье вечером стало известно, что самолёт S7 Airlines доставит в Россию туристов, застрявших на Тенерифе. «Настоящим сообщаем о начале продаж на сайте авиакомпании S7 Airlines билетов на рейс 3666, вылетающий 23 марта 2020 г. в 18:40 из аэропорта «Тенерифе аэропорт Южный» о.Тенерифе в Москву. Сайт авиакомпании: https://www.s7.ru», - сообщает посольство.Темы: Русская Испания