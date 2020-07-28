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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » Россияне массово приобретают ВНЖ за границей

          Россияне массово приобретают ВНЖ за границей

          07:53 28.07.2020

          В России наблюдается всплеск интереса к виду на жительство в других странах и второму гражданству.

          Сейчас некоторые «золотые паспорта» можно купить дешевле, чем до эпидемии, пишет Forbes.

          «Мы видим небывалый бум интереса россиян к программам, позволяющим получить вид на жительство за границей», — говорит директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева. В Knight Frank отмечают рост числа обращений примерно на 20% за март — май 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сопоставимый рост спроса зафиксировали и в компании UFG WM.

          Это вторая волна спроса россиян на иностранный паспорт или вид на жительство (ВНЖ), первая была зафиксирована после 2014 года, констатирует старший партнер мультисемейного офиса ITS Wealth Алексей Илюхин.

          Knight Frank фиксирует высокий спрос со стороны россиян на ВНЖ в Евросоюзе, самая популярная страна в регионе — Португалия. На втором месте по числу обращений — страны Карибского бассейна (Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис), на третьем месте — островные Кипр и Мальта. Эти юрисдикции считаются более экономным вариантом для получения ВНЖ по сравнению с большинством стран ЕС.

          По данным Henley & Partners, среди европейских стран россияне сейчас активно рассматривают также вариант получения паспорта Черногории. Эта страна запустила программу предоставления гражданства через инвестиции лишь в ноябре 2019 года, инвестиционный порог в ней составляет $250 000. 

          По прогнозу Knight Frank, рост спроса на иностранные паспорта и ВНЖ продолжится осенью, когда многие страны откроют границы для иностранцев, и клиенты смогут посмотреть объекты для инвестиций на месте. 

          Между тем, как ранее сообщала noticia.ru, русские покупатели недвижимости за пять месяцев получили в Испании всего шесть «золотых виз». Они выдаются при покупке жилья дороже 500 тыс. евро.

          Темы: Русская Испания Недвижимость В мире
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