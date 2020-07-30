Депутат Госдумы открестился от ВНЖ в Испании

"Еще в мае прошлого года распространилась информация о том, что я якобы имею вид на жительство в Испании. Я тогда ее официально опроверг. Я считал, что в такой ситуации этого более чем достаточно: есть обвинения, есть опровержение, у обвинения нет доказательств - на этом тему можно закрыть. В моем понимании, люди, которые эту информацию распространили тогда и продолжили распространять позже, должны были привести доказательства... Но этого не произошло", - сказал Щапов агентству РИА Новости.

Тогда депутат через МИД РФ направил запрос правительству Испании с просьбой подтвердить или опровергнуть наличие у него вида на жительство или гражданства этой страны. Согласно ответу МИД России, который имеется в распоряжении РИА Новости, «Министерство иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания, ссылаясь сведения, полученные из доступных архивов, констатирует, что гражданин Российской Федерации М.В. Щапов не имеет вида на жительство на территории Испании и не подавал документы на приобретение испанского гражданства".