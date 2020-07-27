Жириновский не советует ехать за границу: «Опять там застрянете»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не советует россиянам выезжать на отдых за границу.
«Туристический сезон в самом разгаре. В августе возобновляется сообщение с некоторыми странами. Я не советую никому ехать за рубеж – опять там застрянете, ведь до сих пор высок риск новой волны эпидемии. А те кто проскочат – в Россию привезут заразу. Испания, Франция, Британия уже снова начинают закрываться. Потому что опять вспышки пошли. Зачем нам торопиться?», — написал Жириновский в Telegram.
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