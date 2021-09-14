Россия возобновляет регулярные рейсы в Испанию

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С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, говорится в официальном телеграм-канале правительства РФ со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с пандемией. Самолеты будут летать из Москвы в Мадрид и Барселону по четыре рейса в неделю, а также в Малагу и Аликанте по два раза в неделю.
С июня 2021 года Испанию могут посещать иностранные туристы, привитые от ковида препаратами, которые были одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Европейским агентством лекарственных средств (EMA). ТАСС напоминает, что россияне могут въехать в эту страну только при наличии документально подтвержденных оснований. В частности, попасть туда могут обладатели вида на жительство в Испании, члены экипажей, сотрудники дипломатических миссий, международных или гуманитарных организаций и ряд других категорий граждан. Об изменений правил въезда после возобновления авиасообщения власти Испании не сообщали.