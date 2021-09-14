Испания остаётся закрыта для российских туристов

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Несмотря на возобновление регулярного авиасообщения с Испанией с 21 сентября, эта страна по-прежнему закрыта для туристов из России.
Это подтвердил в интервью «Интерфаксу» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Так, въезд разрешен только тем гражданам, кто имеет вид на жительство в Испании, или тем, кто приехал с целью учебы, работы или лечения.
«Возобновление авиасообщения с Испанией позволит гражданам этой страны получать российскую визу, грузопассажирские рейсы перейдут в статус регулярных рейсов по квотам, которые определит оперштаб правительства РФ», — прокомментировал Горин.