Один из 50 россиян считает Испанию лучшей страной для жизни

Последние новости Испании на русском языке
Испанию считают лучшей страной для жизни 2% россиян. Таковы данные опроса, проведённого порталом Superjob.
Больше всего опрошенных настроены патриотично и считают Россию лучшей для жизни страной. На втором месте — США с показателем 7%. Далее идут Канада (4%), Италия (4%), Швейцария (4%) и Германия (3%). Испания занимает седьмое место с показателем в 2%. При этом среди женщин этот показатель выше — 3%.
Авторы исследования также сделали разбивку по профессиям. Чаще всего Испанию выбирали менеджеры по работе с клиентами (7%).