Россия ограничивает авиасообщение с ЕС

Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение с Европой: всеми странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией. Причина — коронавирус.
Как сообщает ТАСС, исключение составят рейсы из Москвы в столицы европейских стран и обратно. Также ограничивается авиасообщение с Швейцарией и Норвегией, кроме рейсов в Женеву и Осло соответственно, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 года по московскому времени с территории Российской Федерации на территорию стран - членов Европейского Союза и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов Москва - столица страны - члена Европейского Союза (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F)", - говорится в сообщении.
При этом чартерные рейсы в эти страны сохраняются при условии перевозки в государства ЕС, Швейцарию и Норвегию граждан этих и иных стран, а в РФ - россиян, "до полного вывоза указанных граждан в их страны", уточнили в оперативном штабе.Темы: Русская Испания Туризм В мире