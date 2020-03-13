Российские туроператоры приостанавливают программы по Испании на месяц

В связи с введенными ограничениями на полеты между Россией и Испанией туроператоры корректируют свои полётные программы в эту страну.
Рейсы, запланированные на март и апрель, отменяются, туристам, которые ранее забронировали туры, предлагаются альтернативные варианты, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в пятницу.
Традиционно летний сезон в Испании начинается с середины мая. Основные летние испанские туристические направления – Каталония и Майорка. В зимнем сезоне IATA (заканчивается в конце марта) туроператоры возят туристов на остров Тенерифе. На данный момент эти программы реализовать невозможно. Сейчас перевозка в Испанию возможна только из Москвы в Мадрид, а также в Барселону (с постепенным сокращением количества рейсов).
Туроператоры, опрошенные «Вестником АТОР», сообщают о приостановке программ на ближайший месяц. «В связи с приостановкой полетов авиакомпании S7 Airlines в Испанию, на бортах которой мы имеем гарантированный блок мест по маршруту Москва – Тенерифе, отменяется полётная программа TEZ TOUR», – сообщили в пресс-службе компании. Все планы по полётной программе TEZ TOUR в Испанию на летний сезон, начиная с мая этого года, за исключением рейсов S7, пока сохраняются.
В PEGAS Touristik пока также не отменяют летнюю полётную программу. При этом туроператор не исключает возможность ее корректировки в зависимости от развития событий и вводимых ограничений.
Авиакомпания AZUR air в период март-апрель планировала выполнять рейсы из Москвы в Барселону, остальные региональные программы авиакомпании стартуют в мае. «После официального заявления об ограничении авиасообщения между Испанией и Россией от 11 марта, чартерные рейсы на ближайший месяц были отменены. В этом случае туристам, которые приобрели туры с вылетом в этот период, предлагается перебронирование на другое направление или перенос дат поездки. Это является наиболее частым решением. Аннуляции – единичные случаи, туристы занимают позицию ожидания. После нормализации ситуации мы ожидаем эффект отложенного спроса», – рассказали в компании ANEX Tour.
Что касается летнего сезона, туроператор наблюдает за ситуацией, и по возможности принимает решения оперативно в соответствии со всеми необходимыми рекомендациями компетентных организаций.
Темы: Русская Испания Туризм