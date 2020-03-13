Евросоюз продлил санкции в отношении 175 россиян и 44 компаний

Евросоюз еще на шесть месяцев вплоть до 15 сентября 2020 года продлил индивидуальные санкции в отношении 175 физических лиц и 44 организаций в качестве "ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", говорится в заявлении Совета ЕС.
Как сообщает РИА Новости, согласно документу, из списка лиц, попавших под санкции, который ранее включал 177 фамилий, были исключены два человека. Речь идет о Евгении Бушмине и Валерии Медведеве. Они были исключены из списка в связи с кончиной.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.Темы: Русская Испания В мире