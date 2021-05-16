Россия и Испания усилят сотрудничество в борьбе с террористами и радикалами

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Испания и Россия решили сделать более интенсивным сотрудничество в борьбе с терроризмом и радикализмом. Об этом договорились заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов и генеральный директор по вопросам внешней политики и безопасности МИД Испании Фидель Сендагорта на переговорах в Мадриде, где в пятницу прошло заседание двусторонней рабочей группы по борьбе с терроризмом.
"На встрече они обменялись точками зрения на основные глобальные и региональные вызовы в этой области. Испания и Россия подтверждают свое намерение усиливать двустороннее сотрудничество против террористической угрозы и радикализма", - говорится в сообщении испанского министерства.