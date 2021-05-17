В посольстве Испании рассказали о возобновлении выдачи виз россиянам

С 12 мая визовый центр страны в Москве начал принимать заявления лишь у тех граждан РФ, которые уже числились обладателями «шенгенского билета» в королевство со сроком действия не менее одного года. Как сообщили «Известиям» дипломатические источники в Испании, возобновление выдачи документов не означает допуск туристов в страну и пока РФ находится в списке эпидемиологически «опасных» стран. В дипмиссии, однако, выразили надежду, что нынешние условия пандемии позволят снова открыть границы Испании для российских туристов без ограничений. Тем более что с 17 мая стартует информационная кампания королевства по возобновлению международного туризма.

Многие восприняли эту новость как намек на скорейшее открытие границ. Однако, как объяснили «Известиям» в посольстве Испании в Москве, выбор этой даты объясняется лишь «техническими и организационными причинами». «Консульство хочет избежать наплыва заявок в момент открытия границ и таким образом, вводя данную меру, позволить российским туристам подготовиться заранее и при желании совершить поездку, когда это станет возможным, избежав задержек при получении новой визы, которые могли бы возникнуть после открытия границ», — подчеркнули в дипмиссии.

Тем не менее в посольстве отметили, что, если всё пойдет как запланировано, в будущем они начнут принимать также и заявления на получение первых виз.

«Важно понимать, что возобновление выдачи шенгенской визы — это не отмена ограничений в условиях пандемии. Обладатели Шенгена не получают право на въезд в зону», — сообщил изданию источник в дипломатических кругах Испании. Исходя из этого, он подчеркнул, что пока невозможно определить точную дату, а также условия для въезда россиян в страну.

В посольстве Испании в РФ выразили надежду, что условия пандемии позволят снова открыть границы королевства для российских туристов без ограничений. Как подчеркнули в дипмиссии, в настоящее время «Аэрофлот» совершает рейсы в некоторые города страны. Два рейса в неделю — в Мадрид, четыре — в Барселону, два — в Аликанте, два — в Малагу и один — в Валенсию. Примечательно, что начиная с июня, как анонсирует авиакомпания «Аэрофлот», добавятся два рейса в Пальма-де-Майорку, а рейсы в Барселону будут совершаться ежедневно.

Ясность к российским туристам придет только после 25 мая. На саммите ЕС в этот день лидеры стран объединения примут окончательное решение по поводу правил трансграничных поездок по его территории и взаимного признания вакцин, не одобренных в Евросоюзе. То есть речь может пойти и о российском препарате «Спутник V», предполагает издание.

В пресс-службе государственной организации по продвижению туризма в Тенерифе Turismo de Tenerife «Известиям» заявили, что надеются на скорейшее появление воздушного моста между Россией и островом, но всё будет зависеть от МИД двух стран. В организации также поделились радостной информацией о том, что на Канарских островах не действует правило ношения масок на пляже. К тому же там открыты бары, рестораны и магазины, хотя и с некоторыми ограничениями.