Глава Пентагона предупредил Испанию о росте влияния России в Африке

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Глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром обороны Испании Маргаритой Роблес предупредил ее о росте влияния России и Китая в Африке. Сообщение по итогам беседы распространила в пятницу пресс-служба американского ведомства.
"Глава Пентагона отметил потенциально дестабилизирующую роль, которую злонамеренное российское и китайское влияние может играть в Африке, - говорится в тексте. - Стороны согласились в важности обеспечения сохранности чувствительных цепочек поставок и инфраструктуры".
При этом каких-либо примеров якобы подобной деятельности Москвы и Пекина в сообщении Пентагона не приводится.
Остин отметил "значительный вклад Испании в безопасность в средиземноморском регионе и в Африке". Стороны также обсудили "ситуацию на южном фланге Европы".
Источник: ТАСС