Российское консульство в Испании будет закрыто до 10 мая

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В график работу консульского отдела при посольстве РФ в Испании внесены изменения в связи с предстоящими майскими праздниками.
Как говорится в сообщении посольства, консульство не будет работать с 1 по 10 мая. Прием граждан, имеющих запись с 4 по 7 мая, будет осуществлен в ближайшие после праздников дни (уведомления о назначенных датах приема будут направлены на электронную почту). Для консультации по вопросам записи можно обратиться на адрес электронной почты: madrid@dks.ru и по телефону: +34 914 112 957.
Для обращений в экстренных ситуациях (угроза жизни, здоровью, гуманитарные случаи) сотрудники посольства рекомендуют воспользоваться телефоном для связи с дежурным консульским должностным лицом: +34 670 848 773.