В Русском музее в Малаге открылись три новые выставки

Последние новости Испании на русском языке
Сразу три новые экспозиции торжественно открылись в филиале Государственного Русского музея в Малаге. Это выставки «Война и мир в русском искусстве», «Иван Айвазовский и художники-маринисты России», а также «Лев Толстой. Жизненный путь».
В церемонии открытия приняли участие Посол России в Испании Ю.П.Корчагин, мэр г. Малаги Ф.де ла Торре, директор Государственного Русского музея А.В.Гусев, директор Фонда Пикассо и Коллекции Русского музея в Малаге Х.М.Луна, представители испанской общественности, деятели культуры, российские соотечественники, испанские и российские СМИ.
Обратившись с приветственным словом к участникам мероприятия, Корчагин подчеркнул важность сохранения практики межмузейных обменов в частности и развития российско-испанского культурного диалога в целом, являющегося ключевым инструментом укрепления взаимопонимания между народами России и Испании.
Открытие экспозиций завершилось концертом джазовой музыки в исполнении российско-испанского коллектива Masha Ocean Quartet.
Выставка «Война и мир в русском искусстве» будет открыта до 24 апреля 2022 года. Выставки «Иван Айвазовский и художники-маринисты России» и «Лев Толстой. Жизненный путь» – до 12 октября 2021-го.