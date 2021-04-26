Задержан россиянин, скрывавшийся от правосудия в Испании

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В Коврове (Владимирская область) перед судом предстанет мужчина, который несколько лет скрывался от правосудия в Испании.
Как говорится в сообщении местной прокуратуры, 29-летний обвиняемый ударил битой мужчину, сделав его инвалидом. Инцидент произошел в 2015 году в одном из баров. Там он решил вступиться на приятеля, сходил к машине за битой, вернулся и ударил ей по голове одного из участников конфликта. В результате пострадавший стал инвалидом и до сих пор проходит лечение.
Вскоре мужчина улетел в Испанию и скрывался там до января 2021 года. Но потеряв работу в разгар пандемии, россиянин был вынужден вернуться. И был задержан. Он уже сознался в совершении преступления, говорится в сообщении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.