Режиссёр Алексей Павлов снял фильм о городе Эльче

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Жители Коста Бланка увидели документальный фильм о городе Эльче, который снял режиссёр Алексей Павлов.
Алексей — руководитель проекта SLFILM.PRO. Это уже 23-й фильм, снятый им для National Geographic Russia.
В создании фильма об Эльче активное участие принимала благотворительная ассоциация ДАР. Видео за считанные часы набрало тысячи репостов, лайков и комментариев на странице Turismo Costa Blanca.
Познакомиться с другими городами и странами можно на странице National Geographic Russia в разделе с видео. В работах Алексея — более 50 городов и 6 стран по всему миру.