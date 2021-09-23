Пассажирке рейса Аликанте-Москва грозит уголовка за незадекларированные серьги

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В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали 51-летнюю россиянку, которая пыталась незаконно ввезти из Аликанте в Россию дорогостоящие серьги.
«Женщина проследовала через «зеленый» коридор и товары не декларировала. В результате таможенного досмотра багажа инспектором была обнаружена коробка с двумя парами серег Graff из золота со вставками из бриллиантов. Согласно имеющейся информации, предварительная стоимость изделий составила около 7 млн рублей», - говорится в сообщении пресс-службы Шереметьевской таможни.
Проводится таможенная экспертиза, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда).