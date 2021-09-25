Певицу Нюшу обокрали в Барселоне

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Российская певица Наша стала жертвой грабителей на отдыхе в Барселоне.
«Пока мы гуляли и фотографировались в парке, нашу машину ограбили. Мы пришли и увидели, что заднее стекло разбито и багажник, в котором лежали сумки с вещами и документами, пуст», — цитирует Нюшу «Пятый канал».
По ее словам, самым ценным из похищенного, были личные документы. Певица с супругом надеялись найти их где-то поблизости, так как известно, что грабители обычно забирают только деньги, а все остальные вещи, не представляющее ценности, просто выбрасывают. Однако Нюше не повезло — путешественникам пришлось обратиться в консульство и сделать временные документы.