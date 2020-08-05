Регулярное авиасообщение между Испанией и Россией, скорее всего, не откроется до конца августа

Росавиация утвердила график вывозных рейсов из иностранных государств до конца августа. И в нём есть Испания. На основании этого списка можно сделать предварительные выводы о том, регулярное и чартерное авиасообщение с какими странами, скорее всего, не откроется до конца августа, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В распоряжении «Вестника АТОР» оказался график вывоза российских граждан с территории иностранных государств в период со 2 по 29 августа. Документ за подписью главы Росавиации содержит информацию о 42 вывозных рейсах в Москву и регионы РФ из 20 государств мира. В списке стран, откуда будут выполняться вывозные рейсы в августе есть и Испания. Причём последний в графике рейс запланирован на 28 августа. Это рейс из Аликанте. Таким образом, предварительно, регулярных рейсов в Испанию до конца августа, скорее всего, не будет.
Однако, как подчеркивают эксперты, сформированный график вывозных рейсов может измениться – как в сторону увеличения направлений, так и их уменьшения. «Программа полетов может корректироваться и дополняться. Определенные надежды, что авиасообщение с отдельными странами может открыться до конца августа, есть. Например, с ОАЭ, где складывается благоприятная эпидемиологическая обстановка. Решение – за оперативным штабом», - говорит источник АТОР в авиаотрасли.Темы: Русская Испания Аликанте