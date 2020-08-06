Испанцы распробовали кефир

До сих пор многие испанцы не знали, что такое кефир. «Несмотря на то, что так может показаться, кефир на самом деле не йогурт, а ферментированное молоко, содержащее пробиотики, полезные для здоровья кишечника» — объясняют читателям авторы испанских газет.
Производителям йогуртов за все время удалось добиться большой разновидности. Сегодня есть йогурты, которые, как утверждается, помогают улучшить иммунитет, те, которые помогают снизить уровень холестерина, те, которые помогают пищеварению. Однако в последние годы на прилавках испанских магазинов появились новые продукты, такие как скир или кефир, и они могут составить конкуренцию привычным йогуртам.
Особенной популярностью среди покупателей в Испании пользуется кефир марки Mercadona.
По сравнению с натуральным йогуртом, который в среднем содержит около 3% жира, 4% углеводов, 3% белка и около 131мг кальция, в кефире Mercadona более высокое содержание жира (4,2%), гидратов (5,2%), а также белка (3,9%). В то же время, калорийность у йогрута и кефира примерно одинаковая — около 74 калорий на 100 грамм.Темы: Русская Испания Бизнес