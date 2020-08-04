Визовые центры большинства европейских стран возобновили работу в России

К началу августа визовые центры большинства европейских стран возобновили работу. Однако визовые услуги доступны лишь ограниченным категориям лиц. Подробности – в нашем специальном обзоре.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) приводит данные по каждой стране.

АВСТРИЯ

С 14 марта Австрия не выдает визы по всему миру. Исключение - близкие родственники граждан Австрии или граждан ЕС, проживающие с ними в Австрии.

БЕЛЬГИЯ

Визовый центр принимает документы на долгосрочные визы для студентов, владельцев единого разрешения на работу, с целью воссоединения семьи, а также краткосрочны визы для моряков, водителей грузовиков, на возврат для граждан Бельгии и для семейного визита.

БОЛГАРИЯ

Визовые центры остаются закрытыми до особых распоряжений.

ВЕНГРИЯ

В Консульском отделе Посольства Венгрии возобновлен прием документов на получение вида на жительство (виза «Д») и на продление карт ПМЖ инвесторов национального вида на жительство.

ГЕРМАНИЯ

Визовые центры Германии в России временно закрыты.

ГРЕЦИЯ

Визовые Центры Греции в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге возобновляют работу с 3 августа 2020 года для подачи документов, принимая заявителей только по предварительной записи онлайн. В Санкт-Петербурге прием каждый понедельник, вторник и среду с 10:00 до 14:00, в Екатеринбурге - каждый понедельник с 09:00 до 16:00.

Визовый Центр Греции в Москве в настоящее время открыт для подачи документов с 09:00 до 16:00. Визовый Центр Греции в Новороссийске также возобновил работу: подача документов на визу осуществляется каждый понедельник и четверг с 09:00 до 13:00.

ДАНИЯ

С 3 августа возобновляют работу ВЦ, расположенные в следующих городах: Санкт-Петербург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Самара, Саратов, Уфа, Владивосток. Предварительная запись потребуется как для подачи документов, так и для получения паспортов. Претендовать на получение визы могут те соискатели, цель поездки которых указана на сайте Полиции Дании в списке целей визита, по которым разрешён въезд, и дата путешествия приходится на период до 31 августа 2020 года.

ИСПАНИЯ

Визовые центры остаются закрытыми.

ИТАЛИЯ

Визовый центр Италии в Москве (офис Малый Толмачевский пер., д.6., стр.1) с 30 июля возобновил приём документов исключительно на оформление следующих типов виз: рабочая, транспортная, служебная, транзитная, студенческая, медицинская, деловая, виза по семейным мотивам и виза для повторного въезда.

По информации ВЦ, минимальный срок рассмотрения поданного визового заявления Генеральным Консульством составляет от 10 рабочих дней. Прием документов производится по предварительной записи.

Оба ВЦ Италии в Москве открыт на выдачу уже готовых паспортов. Выдача производится по рабочим дням (пн-пт) с 09.00 до 13.00.

С 27 июля 2020 г. открыты на выдачу уже готовых паспортов Визовые центры Италии в следующих городах: Белгород, Владивосток, Воронеж, Волгоград, Казань, Калининград, Краснодар, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск, с 28 июля - Томск, Иркутск. Выдача будет производиться по рабочим дням (пн-пт) с 09.00 до 13.00.

Офисы в Ульяновске, Ставрополе Екатеринбурге, Минеральных водах и Красноярске остаются временно закрытыми.

ЛАТВИЯ

Визовый центр в Москве ведет прием документов на визу только по предварительной записи для следующих категорий: международные автоперевозчики, моряки; члены семей граждан Латвии (независимо от гражданства - супруги, дети в возрасте до 21 года), а также лица, которые находятся под опекой или на иждивении; лица, которые получили положительное решение от УДГМ о выдаче или регистрации вида на жительство (за исключением студентов); лица, следующие в связи с тяжелой болезнью или на похороны близкого родственника (заявления на оформление визы принимаются в Посольстве); сотрудники и специалисты (а также сезонные работники), которые имеют подтверждение от ЛИАА; спортсмены, работники физкультурно-спортивных организаций и представители международных спортивных организаций, которые направляются в Латвию для участия в международных спортивных мероприятиях, студенты очной формы обучения и участники программ обучения по обмену для студентов при условии наличия письменного подтверждения.

Выдача готовых паспортов: с 09:00 до 18:00.

ЛИТВА

Визовый центр Литвы в Москве принимает документы на визы строго для следующих лиц: заявителей, запрашивающих национальную визу; членов семьи граждан ЕС; членов семьи граждан РФ с постоянным ВНЖ в Литовской Республике; членов бригад и экипажей, которые работают в литовских компаниях, осуществляющих международные коммерческие перевозки, или выполняют коммерческие перевозки всеми видами транспорта; специалистов здравоохранения, прибывающие для оказания услуг в сфере здравоохранения; деятели искусства, прибывающие в Литву с разрешения министра культуры для участия в художественных мероприятиях, и обслуживающего их персонала; клиентов, въезд которых возможен и одобрен на основании отдельного разрешения.

Прием и выдача документов ведутся строго по записи три раза в неделю – с понедельника по среду с 10.00 до 14.00.

МАЛЬТА

Визовый центр в Санкт-Петербурге (Россия) возобновил прием заявок на визы ограниченного краткосрочного пребывания для моряков, экипажей и членов семей.

НИДЕРЛАНДЫ

Визовые центры работают в Москве и Санкт-Петербурге. Подача документов возможна по следующим целям поездок: моряки, водители грузовиков, экипаж воздушного судна.

НОРВЕГИЯ

В визовых центрах Норвегии в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Мурманске заявители могут подать заявления только на вид на жительство / въездную визу "D" / визу "C" для специальных категорий или получить паспорт. Необходима предварительная запись.

ПОЛЬША

С 3 августа 2020 в визовом центре Республики Польша в Москве установлен следующий режим приёма заявлений: с понедельника по среду с 10:00 до 15:00. Рассмотренные заявления выдаются с 10:00 до 14:00. Приём заявлений и выдача документов после рассмотрения производятся только по предварительной записи. Принимаются и обрабатываются только заявления на долгосрочные визы (категории «D»).

Заявления о выдаче краткосрочных виз (категории «C») принимаются только для водителей-дальнобойщиков и членов семьи граждан Республики Польша (а также членов семьи граждан ЕС).

Работа других визовых центров, относящихся к ведению Посольства Республики Польша в Москве, приостановлена.

ПОРТУГАЛИЯ

С 10 марта новым визовым провайдером посольства Португалии в Москве выступает компания BLS International. В настоящее время визовые центры BLS закрыты.

СЛОВАКИЯ

Визовые центры закрыты.

СЛОВЕНИЯ

Все визовые центры остаются закрытыми до особых распоряжений.

ХОРВАТИЯ

Визовые центры Хорватии в Москве и Санкт-Петербурге с 3 августа возобновляют работу на прием документов и выдачу готовых паспортов. Время работы с понедельника по среду с 10:00 до 14:00. Нужна предварительная запись.

Подать документы на визу могут только: члены семьи граждан Хорватии; члены семей граждан ЕЭЗ, Швейцарской Конфедерации и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии; лица, которым предоставлено временное проживание в целях, указанных в статье 47 Закона об иностранцах или которым было предоставлено место жительства и разрешение на работу в Республике Хорватия; медицинские работники, медицинские исследователи и сотрудники, специалисты по уходу за пожилыми людьми и лица, нуждающиеся в срочной медицинской помощи, грузоперевозчики и другой транспортный персонал, по мере необходимости; дипломаты, сотрудники полиции при исполнении своих обязанностей, службы и группы гражданской защиты, сотрудники международных организаций и международный военный персонал при выполнении своих функций; транзитные пассажиры при условии, что они докажут возможность въезда в страну назначения; моряки в пути, включая моряков, которые прибывают в Хорватию для посадки / высадки; лица, путешествующие для обучения.

Также обратиться за визой могут лица, путешествующие по срочным личным причинам, таким как: смерть члена семьи - посещение похорон, серьезные и неотложные проблемы со здоровьем при условии предоставления медицинской документации и приглашения в больницу, владение недвижимостью (необходимо предоставить сертификат о владении) - только для физических лиц, право собственности на судно (доказательство этого необходимо представить)- только для физических лиц.

ФИНЛЯНДИЯ

Из-за ситуации с COVID-19 Финляндия временно приостановила прием заявлений на получение визы и вида на жительство в центрах подачи заявок по всему миру.

ФРАНЦИЯ

С 20 июля возобновили работу визовые центры Франции во Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове и Хабаровске. Обратиться в визовые центры для получения визы могут только следующие категории граждан: студенты; заявители по профессиональным основаниям для постоянного проживания во Франции (длительное пребывание); лица, ходатайствующие по семейным обстоятельствам для постоянного проживания во Франции (длительное пребывание); обладатели документа для постоянного проживания после 15 июня («возвратные» визы длительного пребывания).

ШВЕЦИЯ

Визовые центры Швеции в Москве и Санкт-Петербурге работают на выдачу паспортов по предварительной записи.

ЧЕХИЯ

Визовый центр Республики Чехия в Москве вновь работает с 3 августа 2020 года по графику понедельник-среду с 10:00 до 14:00. На текущий момент будут приниматься и обрабатываться только заявления следующих категорий: членов семьи граждан ЕС; от лиц для въезда в интересах Чешской Республики; граждан, осуществляющих международные транспортные перевозки; с гуманитарными целями поездки; от зарегистрированных партнёров граждан ЧР, проживающих с ними и ведущих совместное хозяйство; сезонных рабочих. Необходима предварительная запись.

Работа региональных визовых центров Чехии по-прежнему приостановлена.

ЭСТОНИЯ

Визовые центры Эстонии возобновляют свою работу с 3 августа 2020 г. и принимают заявления на визу у следующих категорий заявителей, которым разрешен въезд в Эстонию: лица, у которых есть эстонский вид на жительство или право на проживание или чьим постоянным местом жительства согласно регистру народонаселения является Эстония и члены их семей (супруги, дети, внуки, родители, бабушки и дедушки). Лица, имеющие национальность стран ЕС и резиденты и владельцы долгосрочных виз и члены их семей. Лица, выезжающие на похороны близких родственников. Лица, принимающие непосредственное участие в перевозке грузов и сырья, включая погрузочно-разгрузочные работы.

Лица, принимающие непосредственное участие в международных перевозках грузов и пассажиров, включая экипажи самолетов и моряков, сотрудников сервиса на данных видах транспорта.