Путин выразил соболезнования королю Испании в связи с кораблекрушением 

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Испании Фелипе VI в связи с гибелью экипажа испанского рыболовецкого судна, затонувшего у берегов Канады.

"Ваше Величество, примите соболезнования в связи с гибелью экипажа испанского рыболовецкого судна, затонувшего у берегов Канады", - говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

Глава РФ также попросил передать "слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших".

"Пусть мужество и стойкость не оставят их в этот тяжелый час", - заключил президент.