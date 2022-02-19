Испания экстрадировала обвиняемого в краже икон россиянина

Россиянин, обвиняемый в краже икон у своего знакомого в Саратове в 2009 году, экстрадирован из Испании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области.

"Сегодня в Мадриде правоохранительные органы Королевства Испания передали Евгения Волкова сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России. Он обвиняется в совершении кражи икон в 2009 году в Саратове", - передает пресс-служба.

По версии следствия, в 2009 году Волков находился в квартире своего знакомого в Саратове. Он похитил со стены две иконы: образ Господа Вседержителя и Тихвинский образ Божией Матери. Одну из них он продал, а другую спрятал у себя дома. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. В отношении Волкова вынесли постановление о привлечении его в качестве обвиняемого.

В августе 2009 года фигурант не явился на назначенное судебное заседание и покинул Россию, уехав к своей матери в Испанию. Он был объявлен в международный розыск на основании запроса ГУ МВД России по Саратовской области.

Позднее по каналам Интерпола из Испании была получена информация о том, что фигурант отбывает наказание за преступление, совершенное на территории Королевства. В январе 2022 года испанской стороной принято решение о его выдаче РФ.

Источник: ТАСС