В Валенсии задержан россиянин, угрожавший прохожим ножом

Инцидент произошёл в минувшую субботу. Как сообщает издание Okdiario, мужчине предъявлено обвинение в покушении на жизнь группы людей на одной из площадей Валенсии. По информации издания, среди тех кому он угрожал, были и несовершеннолетние.

Агрессор размахивал ножом и выкрикивал угрозы, создавая вокруг себя панику. Прохожие обратились в полицию. Приехавшие на место происшествия агенты увидели нескольких человек, который звали на помощь. В 20 метрах от них находился мужчина с ножом, который был настроен весьма агрессивно. Один из полицейских встал между ним и прохожими и приказал ему бросить оружие и лечь на землю. В это время второй полицейский смог незаметно приблизиться к агрессору сзади и обезвредить его, выбив нож.

Выяснилось, что у задержанного уже были приводы в полицию.