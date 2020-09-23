В Испанию экстрадирован преступник, напавший на россиянина с ножом

Национальная полиция Испании проконтролировала экстрадицию в королевство человека, задержанного в Мали, который подозревается в нападении с ножом и ранении в 2013 году в Каталонии гражданина России. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов.
По их информации, задержанный родился в 1992 году в Барселоне, передает ТАСС. С 2013 года он находился в розыске. Тогда в населенном пункте Премия-де-Мар он напал на гражданина России, нанеся ему ножевые ранения. Затем подозреваемый скрылся с места преступления. Пострадавший был доставлен в больницу, его удалось спасти.
Власти Испании выдали ордер на арест подозреваемого. В октября 2019 года он был задержан в Бамако. В четверг самолет, на борту которого находился предполагаемый преступник, приземлился в аэропорту Мадрида.
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