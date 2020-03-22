Главный инфекционист Ставрополья привезла из Испании коронавирус

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин. "Я виновата", — заявила она порталу "Подъем".
По словам врача, сейчас она чувствует себя "плохо», сообщает РИА Новости.
Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в регионе зафиксировано первое подозрение на коронавирусную инфекцию. По его словам, госпитализированная женщина является врачом. В местных СМИ появилась информация, что пациентка — главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, которая вернулась из Испании и продолжила ходить на работу. Владимиров назвал поведение врача безответственным.
Позднее стало известно, что первый случай COVID-19 в регионе подтвердился. Пациентку поместили в изолированный бокс, ее состояние удовлетворительное.
Как сообщил РИА Новости источник в полиции, из-за отказа соблюдать карантинный режим Санниковой грозит уголовная ответственность по статьям УК России "Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей" и "Халатность".
У всех контактировавших с инфекционистом взяли анализы, за ними будут наблюдать врачи. По информации местных властей, коронавирус заподозрен еще у 11 человек из ее окружения. В регионе отменили массовые мероприятия. С понедельника на три недели приостановят работу детских садов, школьников отправят на каникулы. Вузы и учреждения профобразования переведут на дистанционное обучение.Темы: Русская Испания