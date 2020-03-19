Посольство советует застрявшим в Испании россиянам любыми путями добираться до Мадрида

Гражданам России, застрявшим из-за коронавируса в Испании, нужно любыми путями добраться до Мадрида. Об этом говорится в сообщении посольства РФ, опубликованном в Facebook.
«Россиянам, временно находящимся в материковой части Испании, настоятельно рекомендуем в возможно короткие сроки добираться любыми доступными путями до Мадрида, откуда ежедневно вылетают два регулярных рейса авиакомпании «Аэрофлот» до Москвы», - советуют в посольстве.
Кроме того, сейчас посольство работает над решением проблемы россиян, находящихся на Тенерифе. «В связи с тем, что многие российские туристы, находящиеся на острове Тенерифе, не могут добраться до материковой части Испании в следствие ограничений после введения тревожного положения в стране, чтобы в дальнейшем вылететь из Мадрида в Москву, посольство прорабатывает возможность выделения дополнительного рейса авиакомпании «Аэрофлот» для того, чтобы вывезти россиян на Родину», - говорится в сообщении.
«Посольство, при содействии почётного консульства на Канарских островах, держит на контроле вопрос с расселением туристов, которые по тем или иным причинам вынуждены были выехать из своих отелей. На текущий момент все наши соотечественники обеспечены жильём», - подчеркнули в диппредставительстве.
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